Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση του 18 μηνών βρέφους που διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένειά του, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΕΡΤnews.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του βρέφους και εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.