Χωρίς εμφανή ίχνη κακοποιήσης ή τραυματισμού είναι η σορός του βρέφους μόλις 7 ημερών που πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το πρωί της Τετάρτης αφού πρώτα ο πατέρας και η θεία του όταν διαπίστωσαν πως κάτι συνέβαινε το πήγαν σε ένα κτηνιατρείο στην Λ.Συγγρού επειδή ήταν πιο κοντά.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί στο Αγία Σοφία κατέβαλαν προσπάθειες επί 40 λεπτά για να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

Τώρα, αναμένεται η διενέργεια νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Πάντως, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους.

Επίσης, το βρέφος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Στο μεταξύ χουν ληφθεί καταθέσεις από τους αλλοδαπούς γονείς. Αυτοί, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξαν πως πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το βρέφος δεν είχε σφυγμό και γι αυτό απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.