Τα αίτια θανάτου ενός βρέφους, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί της Τετάρτης (28/1) σε νοσοκομείο Παίδων, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές.

Το κοριτσάκι μετέφεραν ο πατέρας και η θεία του λίγο μετά τις 7 το πρωί σε ένα κτηνιατρείο, επί της Λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα, χωρίς τις αισθήσεις του. Οι υπεύθυνοι κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ και οι διασώστες το μετέφεραν όσο πιο σύντομα γινόταν στο νοσοκομείο, όπου όμως κατέληξε.

Το βρέφος θα υποβληθεί σε νεκροψία νεκροτομή ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η κατάθεση του πατέρα και της μητέρας.