Μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία εφαρμόζει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, όπου τα διαλείμματα συνοδεύονται από τις μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και του Αντόνιο Βιβάλντι.

Η ιδέα ξεκίνησε με τραγούδια και ορχηστρικά έργα του Χατζιδάκι, ενώ στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με κλασικά αριστουργήματα των Μότσαρτ και Βιβάλντι. Χάρη στη νέα μικροφωνική εγκατάσταση του σχολείου, η οποία λειτουργεί και με φλασάκι USB, οι μελωδίες ακούγονται σε όλη την αυλή.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια, Ελένη Δημητρίου, η μουσική συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ήρεμης ατμόσφαιρας, τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους κατοίκους της γειτονιάς. Παράλληλα, λειτουργεί προληπτικά απέναντι σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, καθώς το ευχάριστο κλίμα μειώνει τις εντάσεις και ενθαρρύνει θετικότερες συμπεριφορές.

Η ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική: τα παιδιά φαίνεται να απολαμβάνουν τις μουσικές επιλογές, συχνά τραγουδούν όσα ακούν και έρχονται σε επαφή με κομμάτια που ίσως δεν γνώριζαν μέχρι σήμερα.

Η πρακτική εφαρμόζεται πάνω από έναν χρόνο και έχει καθιερωθεί τόσο στα διαλείμματα όσο και ένα τέταρτο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, προσφέροντας μια όμορφη, μελωδική αρχή και τέλος στην καθημερινότητα του σχολείου.

Πηγή: onlarissa.gr