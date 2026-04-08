Μυστήριο εξελίσσεται στη Λάρισα, καθώς – υπό αδιευκρίνιστες – συνθήκες δύο ηλικιωμένες αδερφές, 83 και 76 ετών, βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα κοντά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της πόλης.

Με τις αρχές γεγονός επικοινώνησαν γείτονες, λόγω της έντονης δυσοσμίας που επικρατούσε, γεγονός το οποίο μαρτυρά πως είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που οι δύο γυναίκες άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Φως στα αίτια του θανάτου τους αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Προς το παρόν πάντως, οι αρχές προσανατολίζονται στο σενάριο των παθολογικών αιτίων.

(Με πληροφορίες από onlarissa.gr)