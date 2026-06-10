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Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο αποκαλύφθηκε στις φυλακές του Μπάρι στην Ιταλία, όπου κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μια απίστευτη μέθοδο μεταφοράς παράνομων αντικειμένων: ένα παθιασμένο φιλί που έκρυβε κάρτες SIM.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica Bari, γυναίκα κατάφερε να περάσει κάρτες SIM στον καταδικασμένο σύντροφό της μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας ένα φιλί ως «κάλυψη», με σκοπό τη διατήρηση επικοινωνίας που σχετίζεται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

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Την ίδια στιγμή, το πρωί της 8ης Ιουνίου, οι Καραμπινιέρι εκτέλεσαν εντάλματα προφυλάκισης που είχε εκδώσει ο ανακριτής του Δικαστηρίου του Μπάρι, έπειτα από αίτημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Μαφίας. Συνολικά τέσσερα άτομα κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμός, παράνομη κατοχή όπλων, εμπρησμοί, κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

https://twitter.com/Corriere/status/2064030078103597128

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο βασικός ύποπτος συνέχισε να ασκεί επιρροή και να δίνει εντολές ακόμη και από την φυλακή. Τον Ιανουάριο του 2024, φέρεται να ζήτησε από συνεργούς του να κλέψουν και να πυρπολήσουν το αυτοκίνητο της συντρόφου του, έπειτα από προσωπική διαμάχη που σχετιζόταν με ζητήματα ζήλιας.

Παράλληλα, η γυναίκα κατηγορείται ότι συνέδραμε τον κρατούμενο σύντροφό της στην παράνομη επικοινωνία του με τον έξω κόσμο. Σύμφωνα με την έρευνα, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου φέρεται να του παρέδωσε κρυφά τρεις κάρτες SIM, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε τρίτα πρόσωπα, τοποθετώντάς τες στο στόμα του μέσω φιλιού.

Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια σε κινητά τηλέφωνα που βρίσκονταν παράνομα μέσα στα κελιά, επιτρέποντας τη συνέχιση των επικοινωνιών του με συνεργούς εκτός φυλακής.

https://twitter.com/AnsaPuglia/status/2063992953383629155

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές, αλλά και στις φυλακές του Λέτσε και της Πάολα, όπου κρατούνταν ήδη ύποπτοι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές μονάδες των Καραμπινιέρι, με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων, ελικοπτέρων και ομάδων ταχείας επέμβασης.

Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Black King», κάλυψε την περίοδο 2023–2024 και εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στο Πάλο ντελ Κόλλε, αποκαλύπτοντας ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων.

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Εκβιασμοί, εμπρησμοί και πυροβολισμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση ξεκίνησε από επαναλαμβανόμενες πράξεις εκβιασμού σε βάρος επιχειρηματία. Ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με τη φατρία Strisciuglio, την υποχρέωνε να του παραχωρεί ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση.

Λίγο πριν από την κορύφωση της υπόθεσης, ο ίδιος φέρεται να νοίκιασε ένα όχημα από την επιχείρηση και αντί να το επιστρέψει, το πυρπόλησε με σκοπό να εκφοβίσει το θύμα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, έφτασε με κλεμμένο αυτοκίνητο στο μπαρ της επιχειρηματία και πυροβόλησε περίπου δεκαπέντε φορές με πιστόλι 9 χιλιοστών προς την είσοδο του καταστήματος, θέτοντας σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε αργότερα ολοσχερώς καμένο, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των ερευνητών.

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