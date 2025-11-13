Η 49χρονη που έχασε την ζωή της στην Λάρισα, ενώ εργαζόταν

Σε κατάσταση σοκ είναι συγγενείς και γείτοντες της 49χρονης αρτοποιού, μητέρα δύο παιδιών, η οποία έχασε την ζωή της στο Δαμάσι Λάρισας, ενώ εργαζόταν στον φούρνο του χωριού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 49χρονη παγιδεύτηκε σε μηχάνημα, κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού, καθώς μπλέχτηκε το φουλάρι που φορούσε εκείνη την στιγμή.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μόνη κατά την στιγμή του περιστατικού και εντοπίστηκε νεκρή από πελάτισσα του καταστήματος, η οποία έσπευσε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα.

Στον φούρνο έφτασαν γρήγορα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, που δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την 49χρονη. Ο κουμπάρος της γυναίκας δηλώνει σοκαρισμένος για τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως είπε: «είχε ένα φουλάρι στο λαιμό της και πιάστηκε στο μηχάνημα. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, ήρθαν οι διασώστες δεν μπορέσαμε να τη σώσουμε. Ποιος το περίμενε, δούλευε 30 χρόνια».

«Νομίσαμε ότι ζαλίστηκε»



Όπως περιγράφει, όλοι νόμιζαν στην αρχή ότι η 49χρονη ζαλίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά της στο κέντρο Υγείας της περιοχής. «Φώναξαν τη σύζυγό μου που δουλεύει στο κέντρο Υγείας, είναι νοσηλεύτρια, ζαλίστηκε η Ζωή, ποιος το περίμενε, 30 χρόνια. Αυτό λέμε, 30 χρόνια. Λάθος, λάθος κακιά η ώρα».

Την ίδια στιγμή, η γυναίκα που εντόπισε την 49χρονη νεκρή στον φούρνο, δηλώνει συγκλονισμένη για το περιστατικό: «Δεν μπορώ ακόμα να συνέρλω. Όταν μπήκα στο φούρνο λέω Ζωή, Ζωή και όταν πήγα η γυναίκα ήταν νεκρή. Και σήμερα άργησα να πάω. Δεν έχω λόγια να πω».

Οι κάτοικοι του χωριού μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την 49χρονη Ζωή που επί 30 χρόνια δούλευε αξημέρωτα για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Όπως λέει η θεία της τη βοηθούσε και η αδερφή της στο φούρνο, αλλά είχε φύγει πριν συμβεί το τραγικό περιστατικό.