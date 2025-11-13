Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του χωριού Δαμάσι της Λάρισας η είδηση του τραγικού θανάτου της 49χρονης ιδιοκτήτριας του φούρνου, στον οποίο άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου, πιθανότατα όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας για την επόμενη διαδικασία.

Η γυναίκα που την βρήκε το πρωί μίλησε στο TirnavosPress.gr και συγκλονίζει με την μαρτυρία της.

Όπως αναφέρει πήγε 6:15 το πρωί να πάρει όπως κάθε μέρα κουλούρια, όμως δεν υπήρχε τίποτα. Προχώρησε προς τα μέσα και είδε την ατυχή Ζωή να βρίσκεται γονατιστή μπροστά σε ένα μηχάνημα που τεμαχίζει και τυποποιεί το ζυμάρι. Συνήθως, όπως λέει, η Ζωή καθάριζε το μηχάνημα όσο ήταν σε λειτουργία κάθε πρωί εδώ και πολλά χρόνια. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και επειδή φοβήθηκε βγήκε έξω να φωνάξει βοήθεια. Ευτυχώς ένας άντρας που ήρθε στο φούρνο για τον ίδιο λόγο βοήθησε την γυναίκα και ειδοποίησαν μαζί το ΕΚΑΒ. Ήταν όμως αργά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Η 49χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και είχε πρόσφατα χάσει και τη μητέρα της.

Μια άλλη γειτόνισσα προσπαθεί να κρατήσει τα δάκρυα της και αναφέρει πως είναι όλοι τους συγκλονισμένοι.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από πελάτισσα, η οποία προσπάθησε να την φωνάξει και, μη λαμβάνοντας απάντηση, μπήκε στο πίσω μέρος του καταστήματος και την εντόπισε. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι στον φούρνο την βοηθούσε η αδερφή της, η οποία όμως εκείνη την στιγμή απουσίαζε. Επιπλέον, η γυναίκα είχε πρόσφατα χάσει και τη μητέρα της.

Η κηδεία της άτυχης Ζωής Λέτσιου θα τελεστεί αύριο Παρασκευή (14/11) στο Δαμάσι.

Πηγή: tirnavospress.gr

