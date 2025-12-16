Την τελευταία του πνοή άφησε 50χρονος που κατάπιε νάιλον σακούλα με ναρκωτικά αφού τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας το βράδυ της Δευτέρας όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το ΙΧ που οδηγούσε ο 50χρονος για έλεγχο. Ο άνδρας κατάπιε μια νάιλον σακούλα με περίπου 8 γραμμάρια ηρωίνης.

Όμως, η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται. Στη θέα του ανθρώπου που δυσφορούσε και έχασε τις αισθήσεις του, έγινε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας διασωληνώθηκε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

