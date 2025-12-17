Τραγικό τέλος είχε ένας 50χρονος στη Λευκάδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί σταμάτησαν τον άνδρα για έλεγχο ενώ κινούταν με το αυτοκίνητό του. Τη στιγμή του αστυνομικού ελέγχου, ο 50χρονος φέρεται να κατάπιε ένα μπαλάκι που περιείχε πιθανότατα ηρωίνη, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ναρκωτικά στην κατοχή του.

Το μπαλάκι, βάρους περίπου 8 γραμμαρίων ναρκωτικής ουσίας, προκάλεσε ασφυξία με αποτέλεσμα ο άνδρας να αρχίσει να πνίγεται. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν άμεσα την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.