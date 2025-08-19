Ενας 55χρονος άνδρας προσήχθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λέσβου, καθώς φέρεται να ομολόγησε την πρόκληση 4 περιστατικών πυρκαγιάς στις 15 Αυγούστου στην περιοχή της Φίλιας, στα δυτικά του νησιού.

Από τα 4 περιστατικά, τα 3 προκλήθηκαν σε αγροτικές περιοχές και το άλλο σε καρότσα αγροτικού φορτηγού με άχυρο.

Το ανακριτικό της πυροσβεστικής σε συνεργασία με την ασφάλεια Μυτιλήνης και κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, κατέληξε στον συγκεκριμένο άντρα.

Το ανακριτικό της πυροσβεστικής συντάσσει δικογραφία.