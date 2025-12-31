Την ώρα που τα μπλόκα των αγροτών κλιμακώνονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα με τους αγρότες να επιμένουν στα αιτήματά τους, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με απόφασή του προχωρά σε μέτρα υπερ των αγροτών και κτηνοτρόφων του νησιού, δείχνοντας την συμπαράσταση του.

Η δημοτική αρχή εισηγήθηκε και το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τον επανακαθορισμό των δημοτικών τελών, με μείωση κατά 90% για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους γεωργικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των ορίων οικισμών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος με δήλωση του σημείωσε, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του δήμου, συνιστά το ελάχιστο αναγκαίο μέτρο στήριξης για έναν ιδιαίτερα κρίσιμο παραγωγικό κλάδο, όπως αυτός των αγροτών και κτηνοτρόφων.