Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία του Πλατύ στη Λήμνο, όταν σύμφωνα με το Limnos Live 9-10 ανήλικα παιδιά παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους στα ανοιχτά με σανίδες SUP. Η άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και Στρατού, με δύο σκάφη και ελικόπτερο Super Puma, απέτρεψε τα χειρότερα.



Λίγο μετά το μεσημέρι, οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί παρέσυραν τις τρεις σανίδες SUP στην οποία βρίσκονταν τα παιδιά, οδηγώντας τα γρήγορα μακριά από την ακτή. Ο κίνδυνος ήταν άμεσος και η κινητοποίηση των αρχών αστραπιαία.

Το Λιμενικό Σώμα Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο Στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στον εντοπισμό τους καθώς και ιδιωτικά μέσα. Η επιχείρηση ήταν απόλυτα συντονισμένη, με τους διασώστες και ιδιώτες να καταφέρνουν μέσα σε λίγα λεπτά να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν τα παιδιά, βάζοντας τέλος στην αγωνία.



Τα ανήλικα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ψύχραιμη και άμεση αντίδραση των δυνάμεων διάσωσης αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης.



Να σημειωθεί πως δύο ηλικιωμένοι, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα παιδιά, επίταξαν το φουσκωτό σκάφος του ναυαγοσώστη. Η επιχείρησή τους πήρε απρόβλεπτη τροπή, καθώς ξέμειναν από καύσιμα πριν καν φτάσουν κοντά, με αποτέλεσμα να τους παρασύρουν οι ισχυροί άνεμοι προς τα ανοιχτά.