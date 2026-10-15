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Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής εσπερινού λυκείου στην Αθήνα, μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, έξω από το σχολείο του. Για την υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το ρατσιστικό κίνητρο, καθώς ο τραυματίας είναι αιγυπτιακής καταγωγής και είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που ο μαθητής πήγαινε στο εσπερινό σχολείο όπου φοιτά, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο ανήλικοι τον πλησίασαν και μεταξύ τους προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δύο φερόμενους ως δράστες έβγαλε μαχαίρι, απείλησε τον μαθητή και στη συνέχεια του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο ανήλικος κατέρρευσε αιμόφυρτος στο έδαφος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση διερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είχε ρατσιστική διάσταση.