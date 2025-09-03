Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών καθώς και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.

Ήδη, με παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν οι λογαριασμών καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό εφόσον χρειαστεί δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα όποια στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Υποψίες για διασύνδεση με τη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, όπως γράφει το dikastiko.gr, στο επίκεντρο της εν εξελίξει έρευνας βρίσκονται ενδείξεις ότι το κύκλωμα είχε επιχειρήσει -και πιθανόν καταφέρει- να επηρεάσει ακόμα και τη Δικαιοσύνη.

Στις αναφορές καταγράφονται συνομιλίες και συνεννοήσεις για παρεμβάσεις στη σύνθεση δικαστηρίων με σκοπό την έκδοση αποφάσεων που θα ευνοούσαν κατηγορούμενα μέλη του κυκλώματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση του αποκαλούμενου «πατομπούκαλου», ο οποίος εκτός από την εμπλοκή του σε βομβιστική επίθεση κατά αστυνομικού (Ιανουάριος 2024), είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2023 με μικροποσότητες κοκαΐνης.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη υπόδικος για εμπορία ναρκωτικών –καθώς το καλοκαίρι του 2024 είχε βρεθεί στην κατοχή του πάνω από 100 «φιξάκια» κοκαΐνης– τον Ιούνιο του 2025 κρίθηκε ατιμώρητος ως τοξικομανής.

Κατηγορούμενη, που είχε συλληφθεί μαζί του τότε, κατέθεσε ότι οι δυο τους «πουλούσαν περίπου 25 γραμμάρια την ημέρα έναντι 100 ευρώ το γραμμάριο», περιγράφοντας τον «πατομπούκαλο» ως άτομο που δεν εργαζόταν αλλού και είχε μοναδικό εισόδημα από το εμπόριο κοκαΐνης.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το περιεχόμενο υποκλαπέντων συνομιλιών, στις οποίες φερόμενος ως «εγκέφαλος» μιλά με έγκλειστο αστυνομικό για παρέμβαση ανώτερης δικαστικού. Εκείνη, σύμφωνα με τους διαλόγους, πρότεινε να κατατεθεί έφεση μέσω συγκεκριμένου δικηγόρου Χανίων και διαβεβαίωσε ότι με «κατάλληλη σύνθεση» στο Εφετείο η ποινή θα μειωνόταν ώστε ο αστυνομικός να αποφυλακιστεί άμεσα.

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν τεθεί υπόψη των ανακριτικών αρχών, οι οποίες καλούνται πλέον να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να προχωρήσουν στην απόδοση ποινικών ευθυνών, σε μια υπόθεση που αγγίζει τα όρια εσωτερικής κάθαρσης.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Dikastiko)

