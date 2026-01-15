Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Πρόσφατο δημοσίευμα έκανε λόγο για «επικείμενο εξιτήριο» από το κέντρο αποκατάστασης, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη φωτιά που άλλαξε τη ζωή του Μανώλη Μαυρομμάτη. Τα πράγματα, όμως, άλλαξαν μέσα σε 24 ώρες. Ο ίδιος βάζει τη δική του υπογραφή στις εξελίξεις. Στέλνει το αισιόδοξο μήνυμα ότι πάει πολύ καλύτερα, αλλά κρατά χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών: Δεν φεύγει άμεσα.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του, αλλά και την ψυχολογική πίεση μιας καθημερινότητας που παραμένει δύσκολη. Όπως λέει, οι γιατροί βλέπουν βελτίωση και η αποκατάσταση βρίσκεται στην τελική ευθεία, όμως το εξιτήριο δεν είναι «υπόθεση ημερών».

«Βελτιώθηκε η κατάστασή μου σύμφωνα με τους γιατρούς, και τώρα πλέον μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να δούμε πώς και πότε μπορώ να βγω από την κλινική. Δεν θα βγω άμεσα», αναφέρει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «οι τελευταίες εξετάσεις λένε ότι λειτουργούν όλα κανονικά» και ότι οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι.

Μανώλης Μαυρομμάτης – Μάιος 2004 (Πηγή: EUROKINISSI)

Πίσω από την ιατρική πρόοδο, ωστόσο, υπάρχει μια δεύτερη μάχη, πιο σιωπηλή. Η οποία και προφανώς παίζει ρόλο για την ημερομηνία του εξιτηρίου. Εκείνη της μοναξιάς. «Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε», λέει ο προσωπικός μου φίλος και συνάδελφος, δίνοντας ένα καθαρό, ανθρώπινο στίγμα για το τι σημαίνει «επιστροφή» όταν η ζωή δεν είναι πια ίδια.

Και μέσα σε όλα, υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι που δεν χωρά σε τηλεοπτικά πλάνα: Το σπίτι που δεν είναι ακόμη σπίτι. Όπως περιγράφει, «ο ένας όροφος δεν είναι κατοικήσιμος», ενώ θα χρειαστεί έλεγχος για το αν και πώς μπορεί να αποκατασταθεί. Παράλληλα, δηλώνει πως αναζητά άνθρωπο για να τον φροντίζει «είτε 24ωρο είτε 12ωρα», καθώς η καθημερινότητα μετά από μια τόσο μεγάλη περιπέτεια υγείας δεν “βγαίνει” χωρίς βοήθεια.

Η τοποθέτηση του ίδιου του Μανώλη μας, δεν αναιρεί την έξοδο από το Κέντρο Αποκατάστασης. Την προσγειώνει. Γιατί άλλο το «πηγαίνει καλύτερα» και άλλο το «επιστρέφει αύριο».

Κι αν κάτι μένει από τα λόγια του, είναι αυτή η διπλή αλήθεια: Ναι, υπάρχει «δύναμη ζωής», όπως λέει, αλλά υπάρχει και μια απώλεια που δεν κλείνει, ακόμη κι όταν κλείνουν οι πληγές. Και φυσικά είμαστε στο πλευρό του.