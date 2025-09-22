Μία ιστορία ευγένειας και καλοσύνης αναδεικνύεται μέσω μιας ανάρτησης μιας νεαρής γυναίκας στο Facebook με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη ηθοποιό, Μάρω Κοντού.

Η κοπέλα δημοσίευσε μια φωτογραφία της όπου ποζάρει χαμογελαστή στο αυτοκίνητό της έχοντας δίπλα της μια φίλη της, ενώ στο πίσω κάθισμα καθόταν η γνωστή ηθοποιός η οποία τις ζήτησε λόγω της απεργίας των ταξί να την πάνε κάπου.

«Την είδαμε να στέκεται στο δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσο μάλλον όταν αυτή που στο ζητάει είναι η κ. Κοντού! Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε», έγραψε η γυναίκα στην ανάρτησή της δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο, όπου οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό.