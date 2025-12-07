Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έδωσε την Κυριακή μια πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, οι επόμενες περίπου επτά ημέρες στη χώρα μας θα έχουν καλό καιρό, χάρη στην επιρροή του Ωμέγα Εμποδιστή.

Τα συνεχή κύματα κακοκαιρίας του Byron υποχωρούν προσωρινά, δίνοντας τη θέση τους σε ήπιες και σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, που όμως αναμένεται να αλλάξουν ξανά σύντομα.

Για τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός φαίνεται πως θα είναι πιο «φυσιολογικός» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, με καιρικά φαινόμενα που ανταποκρίνονται στην εποχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, αναμένονται ψυχρές και άστατες συνθήκες, με βροχές και χιόνια στα ορεινά. Ο μετεωρολόγος συνοδεύει την ανάρτησή του με χάρτη από το προγνωστικό σύστημα, όπου εμφανίζεται η επιρροή του Ωμέγα Εμποδιστή.

Ήπιες συνθήκες για περίπου μία εβδομάδα προβλέπονται μετά τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας, πριν ο άστατος και ψυχρότερος καιρός επανέλθει κοντά στα Χριστούγεννα.

Μετά τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έδωσαν έντονες και κατά τόπους επικίνδυνες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, ένα εκτεταμένο ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο για τα συστήματα κακοκαιρίας. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, αυτό το μοτίβο θα χαρίσει αρκετές ημέρες με πιο ήπιο καιρό.

Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι επίμονοι βοριάδες στο Αιγαίο, με εντάσεις που θα παρουσιάζουν αυξομειώσεις, καθώς και η ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Κοντά στα Χριστούγεννα ξανά σε τροχιά κακοκαιριών



Η πρόσκαιρη βελτίωση φαίνεται να διαρκεί περίπου 5 με 7 ημέρες. Στη συνέχεια, νέα διαταραχή της κυκλοφορίας από τα δυτικά και βόρεια της Ευρώπης αναμένεται να επαναφέρει τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες για «ήπια» Χριστούγεννα, με τον χειμερινό χαρακτήρα να κερδίζει έδαφος, σε αντίθεση με τις πιο ανοιξιάτικες συνθήκες προηγούμενων ετών.

Ένα πιθανό σενάριο είναι οι βροχές και τα χιόνια στα ορεινά, καιρός που συνάδει με την εποχή.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ



Δευτέρα 08-12-2025

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια-παραθαλάσσια. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι 4–6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά. 14–15°C στα βόρεια, 16–17°C αλλού, 18–19°C σε Κρήτη–Κυκλάδες–Δωδεκάνησα.

Τρίτη 09-12-2025

Καιρός: Τοπικές ασθενείς βροχές σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη τα φαινόμενα επιμένουν μέχρι το βράδυ. Γενικά αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Βόρειοι 3–5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ με εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα δυτικά.

Ορατότητα: Τοπικές ομίχλες σε δυτικά ηπειρωτικά.

Τετάρτη 10-12-2025

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις που πυκνώνουν σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, ανατολική Κρήτη από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3–5 μποφόρ, έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος.

Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη δυτικά.

Πέμπτη 11-12-2025

Καιρός: Αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις. Στην Κρήτη πιθανές ασθενείς βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι 3–5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.