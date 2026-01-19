Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στα Τέμπη από αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου της Νίκαιας στην Λάρισα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (EUROKINISSI)

Ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην Καρδίτσα συνεχίζεται, με τους επικεφαλής των μπλόκων να δηλώνουν ότι αύριο θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Ο Κώστας Τζέλλας, Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μιλώντας στον Τέρενς Κουίκ μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε ότι «ο αγώνας συνεχίζεται και αύριο συναντιόνται τα μπλόκα στην Καρδίτσα να δούμε τι θα κάνουμε».

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις απαντήσεις που έλαβαν από τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ικανοποίηση από τα αιτήματα που είχαν τεθεί.

Παράλληλα, δεν αποκλείουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμα και με πιθανή κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ, εφόσον δεν υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση υπό τον πρωθυπουργό, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αλλαγή στα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι συμφωνήθηκε μόνο να εξεταστούν ορισμένα «τεχνικά ζητήματα», τα οποία αφορούν το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο, χωρίς να επηρεάζουν τα γενικότερα μέτρα.

Η συνάντηση, που ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα, διήρκεσε πάνω από τεσσερισήμισι ώρες, καθιστώντας τη τη μεγαλύτερη σε διάρκεια μέχρι σήμερα συνάντηση του πρωθυπουργού με αγρότες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Οι αγρότες αναμένεται να συνεδριάσουν ξανά αύριο στα μπλόκα της Καρδίτσας για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έντασης αν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν.

