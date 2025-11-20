Το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» γίνεται το πρώτο στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί μάσκες εικονικής πραγματικότητας σε διαδικασίες όπως εμβολιασμός, αιμοληψία και μικρές επεμβάσεις. Το νέο σύστημα «Vaccinero» υπόσχεται να μειώσει δραστικά τον φόβο, το άγχος και τον πόνο των μικρών ασθενών, μετατρέποντας τη νοσηλευτική εμπειρία σε παιχνίδι.

«Μειώνει το άγχος, προσφέρει ψυχολογική στήριξη, βοηθά στη διαχείριση του πόνου και κάνει τις διαδικασίες πιο ομαλές για όλους» δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Μίχας, μιλώντας στην ΕΡΤ και εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογική καινοτομία εφαρμόζεται εδώ και περίπου 15 εβδομάδες.

«Το Παίδων Αγία Σοφία είναι το πρώτο νοσοκομείο στη χώρα που φέρνει την εικονική πραγματικότητα προς όφελος των μικρών ασθενών, των επισκεπτών» σημείωσε επισημαίνοντας ότι συνδυάζει την τεχνολογία με την ανθρωποκεντρική φροντίδα. Όπως σημείσωε, η εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιείται διεθνώς και συμβάλλει στην πλήρη αλλαγή της εμπειρίας του παιδιού. Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη στα ΤΕΠ, στις αιμοληψίες, στην αλλαγή επιδέσμων, σε οδοντιατρικές πράξεις και σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις. Τα πρώτα σχόλια από παιδιά και γονείς, σύμφωνα με τον διοικητή, είναι «εξαιρετικά».

Η μικρή Σίλβια, ασθενής στο παιδιατρικό νοσοκομείο, φορώντας την μάσκα εικονικής πραγματικότητας περιέγραψε τι βλέπει. «Βλέπω διαμάντια, νεράιδα και δέντρα», είπε η μικρή ασθενής, η οποία παραδέχθηκε γελώντας ότι θέλει να πάρει τη μάσκα και στο σπίτι της.

Ο συνοδός της σχολίασε πως το παιδί που φοβόταν πολύ τις εξετάσεις,«με αυτό το πρόγραμμα αντιδρά πολύ καλύτερα». Και όπως τόνισε, «το Παίδων «Αγία Σοφία πρωτοπορεί ξανά και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλα τα νοσοκομεία της χώρας».

Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνο ως μέσο απόσπασης της προσοχής αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών.