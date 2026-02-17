Ανακοίνωση στήριξης του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της εταιρείας «Βιολάντα», εξέδωσαν 256 εργαζόμενοι της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν 256 εργαζόμενοι:



“Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε. Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.

Τρίκαλα 17.02.2026″.

Βιολάντα: «Δεν ντρέπεστε λίγο; 5 νεκρές γυναίκες» – Έντονες αποδοκιμασίες γι’ αυτούς που χειροκροτούν τον Τζιωρτζιώτη

Περίπου 60 εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν έξω από τα Δικαστήρια Τρικάλων για να εκφράσουν «συμπαράσταση» στον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, τον επιχειρηματία που κρατείται προσωρινά για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας, με θύματα πέντε γυναίκες.

Χειροκροτήματα, πανό με συνθήματα όπως «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια» και επευφημίες ακούστηκαν ενώ ο ίδιος ο Τζιωρτζιώτης αποχωρούσε από το δικαστικό μέγαρο, έχοντας λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη.

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε το γεγονός ότι κόσμος βρέθηκε έξω από τα δικαστήρια για να στηρίξει τον εργοστασιάρχη της Βιολάντα, τη στιγμή που οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Μάλιστα αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο κατακεραύνωσαν τους συγκεντρωμένους που θέλησαν να «ξεπλύνουν» τις ευθύνες του ιδιοκτήτη της Βιολάντα κρατώντας και ένα πανό που έγραφε: «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται».

Βέβαια, διάφοροι πολίτες που πέρασαν από το σημείο αντέδρασαν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μια γυναίκα που απευθύνθηκε προς τον «αλληλέγγυο κόσμο» υπέρ του Κ. Τζιωρτζιώτη λέγοντας: «Δεν ντρέπεστε λίγο; 5 νεκρές γυναίκες. Δεν ντρέπεστε;».

Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη, η συλλογικότητα Ρουβίκωνας, η οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κείμενο συλλογής υπογραφών «ομάδας εργαζομένων» που φέρεται να κατατεθεί στην επικείμενη δίκη του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», Κώστα Τζιωρτζιώτη.

Όπως αναφέρει η αναρχική συλλογικότητα, στην ανάρτησή της, έλαβαν το εν λόγω κείμενο, από έμπιστη πηγή που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της αναφέροντας πως διακινείται στο εσωτερικό της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανάρτηση, το κείμενο παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία εργαζομένων, αλλά « δεν μπορεί να κρύψει τον συντάκτη του, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι δικηγόρος υπεράσπισης», καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «αμέλεια» του Τζιωρτζιώτη.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μια δόλια και βρώμικη προσπάθεια της διοίκησης και της υπεράσπισης του Τζιωρτζιώτη να συγκαλύψουν τις εγκληματικές ευθύνες του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο 5 εργατριών», συνεχίζουν στην ανάρτηση και επισημαίνουν πως «πρόκειται για μια εργοδοτική εκστρατεία σπίλωσης της μνήμης των νεκρών και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, και όσοι συμμετέχουν σε αυτή από οποιαδήποτε θέση, είναι συνένοχοι και φέρουν τις αντίστοιχες ευθύνες».

Η συλλογικότητα καλεί την εταιρία να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα περιγράφονται στην ανάρτηση.



