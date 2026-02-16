Το δεύτερο εργοστάσιο του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της εταιρείας «Βιολάντα», σταματά προσωρινά τη λειτουργία του, την ώρα που ο ίδιος έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη σχετικά με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες.

Το εργοστάσιο που επηρεάζεται βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λάρισας και λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree», παράγοντας υγιεινά σνακ και μπισκότα. Ο Κ. Τζωρτζιώτης διαθέτει συνολικά 3 εργοστάσια, με το μεγαλύτερο να είναι η «Βιολάντα», στο οποίο σημειώθηκε η τραγωδία.

Πηγή: EUROKINISSI

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο «δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες», με την επαναλειτουργία να προγραμματίζεται μετά την ολοκλήρωση αυτών.

Η «Vitafree» ιδρύθηκε το 2016 και υπάρχει ακόμη ένα εργοστάσιο στο Μακρυχώρι Λάρισας, γνωστό ως «το μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα». Το Σαββατοκύριακο, ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης συνελήφθη εκ νέου, καθώς το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε σε κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, εντείνοντας την έρευνα για τις ευθύνες του στη φονική έκρηξη.