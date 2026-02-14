Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βιολάντα, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στην μπισκοτοβιομηχανία.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έπειτα από τη φονική έκρηξη με τους 5 νεκρούς.