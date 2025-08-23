Οριοθετημένες είναι οι φωτιές που ξέσπασαν σε δασικές εκτάσεις στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας και στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Για τη φωτιά στα Δερβενοχώρια κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη φωτιά στον Χορτιάτη κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.