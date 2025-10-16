Ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον πρώην σύζυγο της 40χρονης Ενκελέιντα, η οποία δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2024.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Το δικαστήριο απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του, δεν έκανε δεκτό ότι το έγκλημα τελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής, ούτε ότι υπήρχε μειωμένος καταλογισμός λόγω μέθης.

«Για να στοιχειοθετηθεί βρασμός ψυχικής ορμής απαιτείται ένα περιστατικό ακραίου συναισθήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε από ακραία ζήλια εξαιτίας της σχέσης που είχε η εν διαστάσει σύζυγός του με άλλο άνδρα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΜΟΔ.

«Είχε πάρει την απόφαση να την σκοτώσει»

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος με πλήρη καταλογισμό, επισημαίνοντας ότι βρισκόταν σε πλήρη διαύγεια όταν τέλεσε το έγκλημα. Όπως ανέφερε, η σχέση τους είχε πολλές διακυμάνσεις και ο δράστης είχε αναπτύξει κτητική και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο θύμα, με χειροδικίες και παλαιότερη απόπειρα δολοφονίας το 2013. Σημείωσε επίσης ότι ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι δεν θυμάται πώς συνέβη το έγκλημα δεν είναι αποδεκτός: «Ήταν ψύχραιμος και είχε πάρει την απόφαση να την σκοτώσει».

Η εισαγγελέας περιέγραψε ότι ο κατηγορούμενος είχε δει φωτογραφίες του θύματος με άλλο άνδρα και αποφάσισε να τη σκοτώσει. «Για αυτό έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της οικογένειας και εκεί, μετά από συνομιλία, έβγαλε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα, στον τράχηλο, στην κοιλιακή χώρα και ακόμα και στα πόδια», είπε.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τη γνωριμία και την πορεία της σχέσης του με το θύμα: «Γνωριστήκαμε το 1997, ερωτευτήκαμε, αρραβωνιαστήκαμε και μετά από δύο χρόνια παντρευτήκαμε. Την αγαπούσα πάρα πολύ, είχαμε καυγάδες ναι. Πάντα εκείνη ήθελε να φύγει».

Πρόεδρος: Χάνατε τον έλεγχο;

Κατηγορούμενος: Όχι τελείως. Πάντως μετά από τρία χρόνια προσπαθήσαμε να τα βρούμε, πήγα και σε ψυχολόγο στην Αλβανία για το αλκοόλ. Το έκοψα και γύρισα στην οικογένεια μου, αλλά επανήλθαν τα προβλήματα και άρχισα πάλι να πίνω. Πάντα έφευγα από το σπίτι για να μην γίνονται φασαρίες.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι είχε δει φωτογραφίες της εν διαστάσει συζύγου του με άλλο άνδρα, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν ζήλεψε: «Εγώ ανησυχούσα για το παιδί μου που ήταν 15 ετών. Να μπει κάποιος άλλος στο σπίτι σου που έχεις φτύσει αίμα, στο αυτοκίνητο το δικό σου». Για την ημέρα της δολοφονίας είπε: «Της λέω μπορεί να φωνάξεις τον άλλον να μιλήσουμε. Δεν ήξερα τι να κάνω, την αγαπούσα. Δε θυμάμαι πώς σκότωσα εγώ τη γυναίκα. Μετά από δύο ημέρες κατάλαβα τι είχα κάνει». Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη: «Εγώ ζητάω ένα συγγνώμη στα παιδιά μου, εγώ έχω τελειώσει, έχω πεθάνει. Εγώ τα παιδιά μου θέλω να είναι καλά».

Η κατάθεση της κόρης

Κατά τη δίκη κατέθεσε η κόρη του ζευγαριού, η οποία είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Περιέγραψε τη βία του πατέρα της και την κτητικότητα του: «Πάντα είχαμε θέματα στο σπίτι. Ο πατέρας μου ξυλοκοπούσε συνέχεια τη μητέρα μου, είχαμε φασαρίες, τσακωμούς. Όλη την παιδική ηλικία θυμάμαι τέτοια περιστατικά». Όταν η πρόεδρος τη ρώτησε αν ήταν βίαιος, απάντησε: «Ναι. Ζήλευε και έβρισκε συνεχώς προφάσεις… Το αλκοόλ ήταν η παρέα του».

Η μάρτυρας αποκάλυψε ότι ο πατέρας της παρακολουθούσε την οικογένεια και είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει τη μητέρα της το 2013. Αναφορικά με τη μέρα της δολοφονίας, είπε ότι ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς: «Μου έδειξαν μια φωτογραφία που είχε μαζί της στην τσάντα. Τους είπα ότι είναι η μαμά και την έχει σκοτώσει αυτός».

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης ο αδελφός του θύματος, ο οποίος αναφέρθηκε στις απειλές και τη βίαιη συμπεριφορά του δράστη. Όπως είπε: «Θεωρούσε κτήμα του την αδελφή μου. Παντρεύτηκαν από έρωτα στην αρχή, αλλά πάντα είχαν τσακωμούς. Την τράβαγε στους δρόμους και της είχε βάλει το κεφάλι μέσα σε νερό με ασβέστη».