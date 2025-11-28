Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Μενίδι, με πρωταγωνίστρια μια 35χρονη μητέρα εις βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για τον ξυλοδαρμό της 14χρονης κόρης της.

Η εισαγγελία της Αθήνας προχώρησε σε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αλλά και για τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της. Η κατηγορούμενη οδηγείται πλέον ενώπιον ανακριτή, όπου θα κληθεί να δώσει την απολογία της.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα στην υπόθεση της 14χρονης που κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλλει, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση προς το παρόν δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενα της ανήλικης.

Η 14χρονη μετά την καταγγελία νοσηλεύεται στο Παίδων και εκεί υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, κατά την οποία ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε επιφανειακά τραύματα που να προέρχονται από ξυλοδαρμο. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί, αν αυτό που πήγε τυλιγμένο στην εφημερίδα το κορίτσι, ήταν πράγματι έμβρυο, σύμφωνα με το MEGA.

Για να υπάρξει πλήρες και ακριβές ιατροδικαστικό πόρισμα, θα πρέπει να έχουν οι γιατροί στα χέρια τους τις εργαστηριακές εξετάσεις της 14χρονης, αλλά και του βιολογικού υλικού που παρουσίασε ως έμβρυο.