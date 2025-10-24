Άγρια επίθεση από 10 άτομα δέχθηκε χθες (23/10) δημοτικός υπάλληλος – χειριστής μηχανήματος έργου του δήμου Μεσολογγίου ενώ εργαζόταν σε δρόμους της πόλης που είχαν πλημμυρίσει μετά την πρόσφατη κακοκαίρια που έπληξε την περιοχή.

Ο λόγος της επίθεσης παραμένει άγνωστος ενώ το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την παραμονή του.

Οι δράστες της επίθεσης δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής και αναζητούνται από τις αρχές.

Τη σοκαριστική είδηση έκανε γνωστή ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαρχης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο αντιδήμαρχος ευχήθηκε περαστικά στον δημοτικό υπάλληλο και έστειλε μήνυμα πως δεν μπορούν να επιτραπούν περιστατικά βίας σε ανθρώπους που υπηρετούν το κοινό καλό.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σπύρο Διαμαντόπουλο, επίθεση δέχτηκε και αντιδήμαρχος. Σχολιάζοντας την επίθεση εις βάρος του εργαζόμενου, την χαρακτηρίζει ως «τραγικό περιστατικό», προσθέτοντας πως: «Αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν τον κοινό μας σκοπό».

Ολόκληρη η ανάρτηση του αντιδημάρχου Μεσολογγίου:

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη! Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα.

Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος.

Στιγμιότυπο από απεγκλωβισμό κατοίκων του Μεσολογγίου

Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία.

Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους», ανέφερε συγκεκριμένα».

(Με πληροφορίες από sinidisi.gr)

