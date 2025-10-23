Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό, καθώς λόγω της κακοκαιρίας παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Σε ένα βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, διακρίνονται πυροσβέστες να κουβαλούν στους ώμους τους και να απεγκλωβίζουν ένα μικρό παιδί, από το πλημμυρισμένο σπίτι στο οποίο βρισκόταν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχουν αναφορές για εισροή νερού σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα στο κέντρο του Μεσολογγίου, ενώ αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και στο Αιτωλικό.

Στο Μεσολόγγι, η στάθμη του νερού έχει φτάσει σχεδόν τα 20 εκατοστά, με την Πυροσβεστική να δέχεται συνεχώς κλήσεις για απάντληση υδάτων, χωρίς να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η πρόσβαση στα σπίτια είναι δύσκολη.

(Με πληροφορίες από aixmi-news)