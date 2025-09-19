Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του αγαπητού κάμεραμαν Γιώργου Παυλάκη «βύθισε» στο πένθος την τοπική κοινωνία, τον χώρο των ΜΜΕ και ιδίως την γενέτειρά του, την πόλη που τόσο αγάπησε, το Μεσολόγγι.

Σήμερα το πρωί, στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Μεσολογγίου, συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά.

Συντετριμμένοι όλοι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα τον ξαναδούν. Ο θάνατός του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ένας αγαπητός οικογενειάρχης και επαγγελματίας.

Στεφάνια έχουν στείλει συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, με την θλίψη να είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Γιώργος δεν είναι πλέον ανάμεσά τους.

Ένας άνθρωπος με μεγάλη αφοσίωση και μεράκι για την δουλειά του, με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του.

Στην εκκλησία για τον τελευταίο αποχαιρετισμό έσπευσαν και τα μέλη της Φιλαρμονικής «Διονύσιος Σολωμός», την οποία και στήριζε μέσα από την δουλειά του. Μέλη της άλλωστε είναι και τα παιδιά του.

Ο Γιώργος Παυλάκης βρισκόταν στη Φωκίδα, όπου μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή κάλυπταν ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη του φράγματος του Μόρνου. Κατά την επιστροφή τους από το χωριό Κάλλιο με κατεύθυνση το Λιδωρίκι, και ενώ επέβαιναν σε ξεχωριστά οχήματα, ο Παυλάκης έκανε σήμα στον Κωνσταντίνο Φλαμή πως αισθανόταν αδιαθεσία.

Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν άμεσα και ο δημοσιογράφος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος ανέφερε πως είναι διαβητικός και, αφού κατανάλωσε δύο καραμέλες, ανέκαμψε προσωρινά. Παρά την επιμονή του συνεργάτη του να μεταφερθεί άμεσα σε ιατρική μονάδα, ο ίδιος θέλησε να συνεχίσει να οδηγεί. Έφθασαν τελικά στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου ο Γιώργος, μόλις είχε σταθμεύσει, υπέστη σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο.

Ακολούθησε μάχη με τον χρόνο. Γιατροί και προσωπικό του Κέντρου Υγείας τον μετέφεραν μέσα στο κτίριο και για 45 λεπτά προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κάθε προβλεπόμενη ιατρική ενέργεια. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, ο Γιώργος Παυλάκης δεν επανήλθε.

Πηγή: Agriniopress