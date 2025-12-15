Την παράταση των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 του μετρό «Δάφνη – Νέος Κόσμος» για δύο ημέρες ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ, προσθέτοντας ότι οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ.
Η ανακοίωση της ΣΤΑ.ΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, πως οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για 2 ημέρες, τη Δευτέρα 15/12 και την Τρίτη 16/12. Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:
από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.