Τις ευχές του για τη νέα σχολική χρονιά έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους μαθητές και δασκάλους του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας καθώς παρέστη στον αγιασμό.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ανακαινισμένου σχολείου, το οποίο είναι ένα από τα 431 σχολικά συγκροτήματα που ανακατασκευάστηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Αυτή την αναβάθμιση των σχολείων που θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς τόνισε στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης ενώ ζήτησε από όλους ένα θερμό χειροκρότημα για τα «πρωτάκια».

«Σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς σε ένα σχολείο που έχει ανακατασκευαστεί πλήρως. Καινούριες τουαλέτες, καινούριες τάξεις, καινούρια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα αλλά και ανακατασκευασμένα γήπεδα για περνάτε περισσότερο χρόνο παίζοντας μπάσκετ και μπάλα και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του.

Στην τελετή αγιασμού παρέστησαν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Βασίλης Ψάλτης της Alpha Bank, Φωκίων Καραβίας της Eurobank, Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής Τράπεζας και Χρήστος Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι τέσσερις τράπεζες θα ενισχύσουν την προσπάθεια ανακαίνισης περισσότερων σχολείων διαθέτοντας το ποσό των 300 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

«Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, διότι μέσα από τη σημαντική τους χορηγία μπορέσαμε γρήγορα να “τρέξουμε” αυτό το πολύ φιλόδοξο έργο. Και να τους ευχαριστήσω διπλά, διότι έχουμε εξασφαλίσει για τα επόμενα τρία χρόνια άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ, για να ανακατασκευάσουμε 2.000 σχολεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, θέλω μόνο να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά. Να αγαπήσετε το σχολείο αυτό, να το προσέξετε, να το φροντίσετε. Είναι το σπίτι σας τώρα, είναι το σπίτι της γνώσης. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας και να έχετε μία καλή, παραγωγική και γόνιμη χρονιά, σε αυτό το πολύ όμορφο, ανακατασκευασμένο σχολείο.

Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλες και σε όλους», ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε τον χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.