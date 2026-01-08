Μυστήριο έχει προκαλέσει η εξαφάνιση μίας μητέρας τριών παιδιών στην Βόνιτσα, η οποία είχε πέσει παλαιότερα θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύζυγό και τα ίχνη της αγνοούνται για σχεδόν έναν μήνα, χωρίς να έχει υπάρξει δήλωση εξαφάνισης στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα των τριών παιδιών ηλικίας τριών, πέντε και οκτώ παιδιών, αγνοείται από τις 8 Δεκεμβρίου 2025 και ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό, από τον οποίο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού πριν από πέντε χρόνια.

Όπως ισχυρίζεται ο πρώην σύζυγος της γυναίκας, η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο στην Βουλγαρία, χώρα καταγωγής της, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αστυνομικές αρχές μέχρι στιγμής.

Οι ελληνικές αρχές φαίνεται πως βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις βουλγαρικές αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί κάποιο σημάδι ζωής για την αγνοούμενη μητέρα.. Παράλληλα, άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της γυναίκας ανέφερε ότι εκείνη είχε εκφράσει την πρόθεση να ταξιδέψει για μερικές μέρες στην Γερμανία.

Ο πρώην διαψεύδει ότι η γυναίκα είναι αγνοούμενη, αλλά βρίσκεται στην Γερμανία, κάτι που επιβεβαιώνεται από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η μητέρα της αγνοούμενης με συγγενικό του πρόσωπο. Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι η πρώην σύντροφός του εγκατέλειψε το σπίτι τους, τον ίδιο, αλλά και τα παιδιά τους, με την υπόθεση να προκαλεί ερωτήματα.