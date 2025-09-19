Εξελίξεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον οδηγό της Mercedes που «πιάστηκε» από φωτογραφικό ραντάρ της Τροχαίας να κινείται με ταχύτητα… Formula 1 στη λεωφόρο Συγγρού, τα ξημερώματα της 31ης Μαρτίου.

Το περιστατικό, που έγινε γνωστό λίγες ημέρες αργότερα, προκάλεσε αίσθηση ακόμη και στους έμπειρους αστυνομικούς της Τροχαίας. Παρά τις καθημερινές επιχειρήσεις ελέγχου, κανείς τους δεν είχε ξαναδεί όχημα να καταγράφει ταχύτητα 291 χλμ./ώρα στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δέκα ημέρες η Τροχαία Καλλιθέας παρέδωσε στον εισαγγελέα τη δικογραφία. Ωστόσο, μέχρι τότε οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος, χωρίς να έχουν εντοπίσει ποιος το οδηγούσε. Ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του οδηγού που «έβγαλε τις δυνατότητες» του αυτοκινήτου σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Η Τροχαία κάλεσε εκ νέου τον ιδιοκτήτη για κατάθεση. Εκείνος φέρεται να υπέδειξε το πρόσωπο στο οποίο είχε παραχωρήσει το όχημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο που μέχρι το περιστατικό στη Συγγρού υπηρετούσε στην Αστυνομία και στη συνέχεια παραιτήθηκε.

Παρά τα νέα στοιχεία, παραμένει ασαφές αν ήταν εκείνος πίσω από το τιμόνι όταν η Mercedes κατέγραψε σχεδόν 300 χλμ./ώρα ή αν το αυτοκίνητο είχε δοθεί σε κάποιον άλλον. Γι’ αυτό τον λόγο, ο πρώην αστυνομικός αναμένεται να κληθεί εκ νέου για κατάθεση.

Για την ιστορία, το όχημα που πέρασε… σαν αστραπή μπροστά από το μπλόκο της Τροχαίας ήταν μια Mercedes AMG GT S, ιδιοκτησίας γνωστής εταιρείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο κοστίζει καινούργιο περίπου 150.000 ευρώ, διαθέτει ισχύ άνω των 500 ίππων και χρειάζεται μόλις 3,8 δευτερόλεπτα για να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα.