Νέα τρόπη παίρνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου στο ειρηνοδικείο της Πύλου έρχεται να προσθέσει νέα ερωτήματα στο μυστήριο του ανεξιχνίαστου εγκλήματος.

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν τον αιφνίδιο θάνατό του, στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι τη συνέταξε «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που δείχνει πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του –ανάμεσά τους και το γνωστό κάμπινγκ στη θέση «Στάδιον – Μαυροβούνι Καλαμακίων»– περνά σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού.

Σε εκείνον αφήνει τόσο τα ακίνητα όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία.

Παράλληλα, ένα οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων αφήνει στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας.

Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ, ενώ σε άλλους συγγενείς αφήνονται ελάχιστα χρηματικά ποσά και μικρές κληροδοσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο πριν και παρέμενε σφραγισμένη.

Η σύγκριση των δύο εγγράφων θεωρείται κρίσιμη, καθώς τυχόν διαφορές ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των κινήτρων του δράστη ή των δραστών.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγε ο δράστης. Σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές, το όχημα φαίνεται να έχει περάσει στην Ηλεία, όπου και συνεχίζονται οι αναζητήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να έχει καταγραφεί και στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αντώνης Κατσάς, η διαθήκη συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 και κατατέθηκε την ίδια μέρα στον συμβολαιογράφο. «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου» ήταν οι πρώτες λέξεις του 68χρονου στο έγγραφο με το οποίο όριζε τα άτομα τα οποία θα κληρονομούσαν την περιουσία του.

«Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν ότι κάτι θα συμβεί και μάλιστα πολύ άμεσα», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας και πρόσθεσε: «Πώς είναι δυνατόν όταν κραυγάζει ο κίνδυνος να μην παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα να προφυλαχθείς; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.

Η περιουσία στον «αγαπημένο ανιψιό»

«Στον αγαπημένο μου ανιψιό….., γιο του αποθανόντος αδερφού μου…., λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική μου καθοδήγηση και αυτός ουδέποτε παρανόησε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη, αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων μου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στον επιστάτη του κάμπινγκ, στον αγαπημένο του φίλο, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί του το βράδυ της Κυριακής άφηνε το μισό χωράφι, το οποίο είχε συνιδιοκτησία με τον αγαπημένο του ανιψιό καθώς επίσης και σημαντικά ποσά σε τράπεζες στην Πύλο.

Τέλος, έκλεινε τη διαθήκη του με την επιθυμία του, η αδερφή του και ο γιος της να πάρουν τα ποσά των 100.000 ευρώ η πρώτη και 100.000 ευρώ ο δεύτερος ενώ ο φίλος του το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίπτωση που ο αγαπημένος του ανιψιός και μάρτυρας της δολοφονίας αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία.

