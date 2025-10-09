Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ένας άγνωστος άνδρας εισήλθε στο κάμπινγκ και κατευθύνθηκε προς τη ρεσεψιόν. Εκεί σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε δύο φορές τον 68χρονο ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του 62χρονου επιστάτη, τον οποίο εκτέλεσε με τρεις σφαίρες. Από καθαρή τύχη γλίτωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, καθώς —σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο δράστης— τον πυροβόλησε, αλλά δεν κατάφερε να τον πετύχει.

Ανοίγει η διαθήκη

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών με συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου δεν έχει αποκλειστεί, αν και δεν θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο. Για να διαλευκανθούν πιθανές απορίες σχετικά με περιουσιακά ζητήματα, αύριο το πρωί στο Ειρηνοδικείο της περιοχής πρόκειται να ανοιχτεί η διαθήκη του θύματος.

Κατάθεση στις αρχές έδωσε βενζινοπώλης της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος πέρασε από το πρατήριό του, στον δρόμο Κυπαρισσία – Καλό Νερό, με κατεύθυνση προς Πύργο.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας ήταν μελαχρινός, κοντός και αδύνατος, φορούσε κράνος και οδηγούσε μηχανάκι — πιθανότατα κατευθυνόταν προς την Ηλεία και τη Ζαχάρω.

Ωστόσο, διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε στην κατάθεσή του ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν ανοιχτόχρωμος, με ξανθά, ίσια και αραιά μαλλιά, και εκτίμησε πως πρόκειται για ανήλικο ή πολύ νεαρό άτομο.

Προσωπικά ή οικονομικά τα κίνητρα, λέει η αστυνομία

Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν το ενδεχόμενο τα κίνητρα του εγκλήματος να είναι προσωπικά ή οικονομικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το σενάριο της ληστείας, καθώς δεν διαπιστώθηκε να έχει αφαιρεθεί κάτι από το σημείο, οδηγώντας τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πιο προσωπικούς λόγους.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στη Λεωφόρο Μεθώνης, μόλις 200 μέτρα από το κάμπινγκ «Άμμος». Το βίντεο φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο να απομακρύνεται μόνος, χωρίς συνεργό, οδηγώντας σκούτερ και φορώντας κράνος, με κατεύθυνση προς τη Μεθώνη.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Το διπλό έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε εξ επαφής τον 70χρονο ιδιοκτήτη, σκοτώνοντάς τον. Ο 60χρονος φίλος και επιστάτης της επιχείρησης, που ήταν παρών και προσπάθησε να διαφύγει, έπεσε κι εκείνος νεκρός από τα πυρά του δράστη.

Αφού ολοκλήρωσε την επίθεση, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, πιθανότατα με τη μηχανή του. Περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι επρόκειτο για νεαρό άνδρα, ο οποίος πλησίασε τα δύο θύματα και τα πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 15 έως 20 ημέρες πριν από το διπλό φονικό, ο 70χρονος ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει στην αστυνομία πυροβολισμούς εναντίον του και απόπειρα σε άλλη επιχείρηση που διατηρούσε στη Φοινικούντα.

