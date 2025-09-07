Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένας 75χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε1.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού, τα οποία ανέσυραν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Advertisement

Advertisement

Για τις συνθήκες του συμβάντος έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.