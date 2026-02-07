Σε βαθύ πένθος βρίσκεται ο Lil Jon, καθώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του 27χρονου γιου του, Νέιθαν Σμιθ, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η σορός που ανασύρθηκε από λίμνη στο Μίλτον ανήκει στον νεαρό άνδρα, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον.

Ο Νέιθαν Σμιθ αγνοούνταν από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, όταν και δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Μίλτον, διαπιστώθηκε πως «είχε αποχωρήσει από την κατοικία του υπό ασυνήθιστες συνθήκες», γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στην έναρξη εκτεταμένων ερευνών.

Καθώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα τις πρώτες ημέρες, οι έρευνες επεκτάθηκαν σε λίμνη στο πάρκο Mayfield, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση:

«Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 11:53 π.μ., δύτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Τσερόκι εντόπισαν και ανέσυραν σορό από τη λίμνη. Το άτομο θεωρείται ότι είναι ο Νέιθαν Σμιθ, εν αναμονή της επίσημης επιβεβαίωσης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον».

Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», ωστόσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ενεργή έρευνα, μέχρι να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και ο τρόπος θανάτου.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των εξελίξεων, ο Lil Jon προχώρησε σε δήλωση στο περιοδικό People, εκφράζοντας τη συντριβή του:

«Είμαι εξαιρετικά συντετριμμένος για την τραγική απώλεια του γιου μας, Νέιθαν Σμιθ. Η μητέρα του και εγώ είμαστε συντετριμμένοι».

Σε άλλο σημείο ανέφερε:

«Ο Νέιθαν ήταν ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος που θα μπορούσε να γνωρίσει κανείς. Ήταν βαθιά συμπονετικός, προσεκτικός, ευγενικός, παθιασμένος και ζεστός άνθρωπος, αγαπούσε την οικογένειά του και τους φίλους του με όλη του την καρδιά. Ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος νέος μουσικός παραγωγός, καλλιτέχνης και μηχανικός ήχου, καθώς και απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης».

Ο 53χρονος καλλιτέχνης πρόσθεσε επίσης:

«Αγαπήσαμε τον Νέιθαν με όλη μας την καρδιά και είμαστε απίστευτα περήφανοι για εκείνον. Ήταν αγαπητός και έχαιρε εκτίμησης, και μας παρηγορεί το γεγονός ότι στις τελευταίες μας στιγμές μαζί του, του εκφράσαμε ακριβώς αυτό το συναίσθημα». Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αστυνομικές και διασωστικές Αρχές, καθώς και τους εθελοντές, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, ο Νέιθαν εθεάθη για τελευταία φορά περίπου στις 6:00 το πρωί της ημέρας εξαφάνισής του, όταν έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, χωρίς να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο. Οι Αρχές είχαν επισημάνει ότι ενδέχεται να ήταν αποπροσανατολισμένος και να χρειαζόταν βοήθεια.

Ο Νέιθαν Σμιθ ήταν DJ και μουσικός, γνωστός καλλιτεχνικά ως DJ Young Slade ή Slade, και είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο του single «Feels» τον Μάρτιο του 2025. Την ίδια χρονιά είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του MTV «Family Legacy», ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για τη σχέση του με τον πατέρα του, λέγοντας:

«Είναι ωραίο να εκτιμώ τον πατέρα μου, να δείχνω σεβασμό και να βλέπω όλα όσα έχει καταφέρει, και είναι όμορφο να παίρνω τη σκυτάλη και να κάνω τα δικά μου βήματα. Γιατί προέρχονται από εκείνον, αλλά ταυτόχρονα κάνω κάτι δικό μου».

Ο Lil Jon, κατά κόσμον Τζόναθαν Σμιθ, απέκτησε τον Νέιθαν με την πρώην σύζυγό του Νικόλ Σμιθ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Φεβρουάριο του 2024, διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους είχε λήξει περίπου δύο χρόνια νωρίτερα.

Mε πληροφορίες από people.com

