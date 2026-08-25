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Οι πρώτες ενδείξεις των Αρχών για τον θάνατο του καλλιτέχνη παραπέμπουν σε αυτοχειρία ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ο εκλιπών είχε διαγράψει μια πορεία σαράντα ετών στις εικαστικές τέχνες με πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Παράλληλα με το εικαστικό του έργο, ο Μαρκίδης είχε αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα δημοσιεύοντας ποιητικά βιβλία και δοκίμια.

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Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 72 ετών ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου, μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια.

Ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μακρίδης δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία.

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Ο 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κατοικία του. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Γεννήθηκε στη Δράμα το 1954 και από το 1974 έως το 1979 σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με αντικείμενα τη ζωγραφική, τη νωπογραφία, την ιστορία της τέχνης, τη ρυθμολογία και την παιδαγωγική ψυχολογία.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι, ενώ από το 1985 έως το 1988 υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου στην Ελλάδα.

Η εκθεσιακή δραστηριότητα του Μαρκίδη εκτεινόταν σε περισσότερα από 40 χρόνια. Από την πρώτη του ατομική έκθεση στην γκαλερί «Νέες Μορφές» το 1984 έως την αναδρομική παρουσίαση του έργου του στο Art Project Space το 2025, πραγματοποίησε συνολικά 15 ατομικές εκθέσεις.

Έργα του παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στις «Νέες Μορφές», στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, στην Titanium, στην Gallery 7 και στην Thanassis Frissiras Gallery στην Αθήνα, καθώς και σε χώρους τέχνης στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Παράλληλα, συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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Παράλληλα με την εικαστική του πορεία, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα. Από το 1992 κείμενα και ποιήματά του δημοσιεύονταν σε λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ σταδιακά δημιούργησε ένα εκτεταμένο ποιητικό και δοκιμιακό έργο.

Μεταξύ των ποιητικών βιβλίων του ήταν τα «Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα» (1999), «Έως» (2001), «Άτια στο σκοτεινό νερό» (2003), «Αμώεν» (2004), «Κιννάβαρι» (2009), «Δράκων κατήλθες» (2013) και «Έρεβος ή το άλλο φως» (2020).

Το 2023 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός ο συγκεντρωτικός τόμος «Ποιήματα 1999-2020», στον οποίο αποτυπώθηκε η ποιητική διαδρομή δύο και πλέον δεκαετιών.

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Στο δοκιμιακό του έργο περιλαμβάνονταν τα «Επτά κείμενα περί Τέχνης» και «Κατάματα», ένα βιβλίο που γνώρισε διαδοχικές εκδόσεις το 2005, το 2014 και το 2022.