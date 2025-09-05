Ερωτηματικά δημιουργεί η τραγωδία στον Νέο Κόσμο, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2025. Αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια με πιθανό δράστη τον 74χρονο άνδρα, τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.

Η 88χρονη γυναίκα στον Νέο Κόσμο φέρει τραύμα στον θώρακα, ενώ ο 74χρονος σύζυγός της εντοπίστηκε με τραύμα στο κεφάλι. Η αστυνομία βρήκε δίπλα τους μια καραμπίνα και δύο κάλυκες. Οι εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο σενάριο ότι ο άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δείχνει ότι δολοφονήθηκε αρκετές ημέρες πριν από τον θάνατο του συζύγου της. Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν γείτονες παρατήρησαν έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν τις αρχές.

Μαρτυρία: «Ήταν αγαπημένοι, δεν τσακώνονταν»

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κάνουν λόγο για ένα ήσυχο και αγαπημένο ζευγάρι, χωρίς εντάσεις και καυγάδες με τον 74χρονο να περιποιείται την βαριά άρρωστη σύζυγό του.

«Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη», δήλωσε ένοικος του κτιρίου.

Μια άλλη μαρτυρία αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά:

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο.»

Με ψυχολογικά προβλήματα ο 74χρονος

Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή Σταύρο Μπαλάσκα, ο 74χρονος φαίνεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24: «Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 74χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Φαινόταν καταθλιπτικός και πολύ σκεπτικός.

Η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ηλικιωμένου ίσως έπαιξε ρόλο στην τραγωδία, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο η 88χρονη να ήταν βαριά άρρωστη και ο σύζυγός της να αποφάσισε να της βάλει τέλος στη ζωή για να τη λυτρώσει από τον πόνο. Αν και οι μαρτυρίες λένε πως εκείνος τη φρόντιζε με αφοσίωση, δεν αποκλείεται να λύγισε βλέποντας την κατάσταση της υγείας της να χειροτερεύει.