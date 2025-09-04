Τα στελέχη της Ασφάλειας θεωρούν πολύ πιθανό ο άνδρας να πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του, κάτι όμως που μένει να αποδειχθεί στην πορεία της έρευνας.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών ανέλαβαν να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου ενός 74χρονου άνδρα και μίας γυναίκας αγνώστων -μέχρι στιγμής- στοιχείων. Λίγα λεπτά μετά τις πέντε το απόγευμα τής Πέμπτης ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί για την έντονη δυσοσμία, που υπήρχε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Β. Δίπλα, στον Νέο Κόσμο . Μέσα σε αυτό εντόπισαν νεκρό με τραύμα στο κεφάλι τον 74χρονο και στο κρεβάτι του σπιτιού τη γυναίκα επίσης νεκρή, αλλά σε προχωρημένη σήψη, που δεν τους επιτρέπει να πουν με βεβαιότητα πώς προήλθε ο θάνατός της, αλλά και εάν είναι η σύζυγος τού 74χρονου. Δίπλα στον άνδρα βρήκαν ένα κυνηγετικό όπλο και δύο πυροδοτημένους κάλυκες.

Νεκρός άνδρας και γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο – Σε αποσύνθεση οι σοροί και πυροβόλο δίπλα τους (Βίντεο)

Τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών ανέλαβαν να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου ενός 74χρονου άνδρα και μίας γυναίκας αγνώστων -μέχρι στιγμής- στοιχείων. Λίγα λεπτά μετά τις πέντε το απόγευμα τής Πέμπτης ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί για την έντονη δυσοσμία, που υπήρχε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Β. Δίπλα, στον Νέο Κόσμο. Μέσα σε αυτό εντόπισαν νεκρό με τραύμα στο κεφάλι τον 74χρονο και στο κρεβάτι του σπιτιού τη γυναίκα επίσης νεκρή, αλλά σε προχωρημένη σήψη, που δεν τους επιτρέπει να πουν με βεβαιότητα πώς προήλθε ο θάνατός της, αλλά και εάν είναι η σύζυγος τού 74χρονου. Δίπλα στον άνδρα βρήκαν ένα κυνηγετικό όπλο και δύο πυροδοτημένους κάλυκες.

Τα στελέχη της Ασφάλειας θεωρούν πολύ πιθανό ο άνδρας να πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του, κάτι όμως που μένει να αποδειχθεί στην πορεία της έρευνας.