Σε τουλάχιστον άλλες τρεις περιπτώσεις ξυλοδαρμών έχει εμπλακεί ο 29χρονος που ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο– και μάλιστα είχε εμπλακεί σε παρεμφερές περιστατικό πριν ένα μήνα, τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, στο περιστατικό του Οκτωβρίου είχε συλληφθεί αφού με χρήση αιχμηρού αντικειμένου τραυμάτισε τρία άτομα μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Σε ρεπορτάζ του Mega ο 29χρονος χαρακτηρίζεται ως γνώστης πολεμικών τεχνών και λάτρης της ταχύτητας- έκανε σούζες και έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ανεβάζοντας και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γεμάτο βίντεο πυγμαχίας ενώ και ο ίδιος είχε συμμετάσχει σε αγώνες. Οξύθυμος και παραβατικός, είχε το παρατσούκλι «Αετός», και από το 2022 μέχρι σήμερα έχει τουλάχιστον 3 δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά ξυλοδαρμών. Ένα από τα θύματα του περιστατικού ένα μήνα πριν είπε πως «θα είχε σκοτώσει πριν ένα μήνα άλλους δύο…στο μάτι έκανα 15 μέρες να ξαναδώ…όρμηξε ο πατέρας του και άλλο ένα παιδί…και τον διώξανε, τον πήραν από πάνω μου, αλλιώς θα είχα μείνει εκεί…ήταν σαν λυσσασμένο σκυλί, η αστυνομία που ήρθε δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά, τέσσερις αστυνομικοί».