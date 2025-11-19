Κάμερα ασφαλείας απαθανάτισε τον ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο από τον 29χρονο, τον οποίο έχουν συλλάβει αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών και φέρεται να έχει ομολογήσει πως εκείνος τον ξυλοκόπησε το απόγευμα της Δευτέρας.

Στις εικόνες φαίνεται ξεκάθαρα το λευκό όχημα, το οποίο οδηγούσε ο 58χρονος, να μπαίνει με ταχύτητα στην οδό Σουλιέ και να το ακολουθούν επίσης με ταχύτητα δύο δίκυκλα με τους οδηγούς τους.

Ο 58χρονος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο τού οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Τότε ο 29χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και από την πλευρά του οδηγού χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι τον 58χρονο.

Περίοικοι φαίνεται να προσπαθούν να τον σταματήσουν, με εκείνους λογομαχεί, επιβιβάζεται και πάλι στο δίκυκλο και φεύγει από τη νησίδα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στην κατάθεσή του στην Ασφάλεια Αθηνών δήλωσε ότι νωρίτερα ο 58χρονος του είχε στήσει καρτέρι έξω από γυμναστήριο και του είχε ρίξει σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο, επειδή νωρίτερα είχαν διαπληκτιστεί στη μέση του δρόμου. Το σπρέι πιπεριού τον εξόργισε -όπως υποστήριξε- καταδίωξε τον 58χρονο και τον ξυλοκόπησε.