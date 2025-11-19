Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 29χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας μάλιστα -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι του έριξε τρεις μπουνιές κι εκείνος έπεσε κάτω.

Advertisement

Advertisement

Φαίνεται ότι προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τόσο άσχημα τον 58χρονο και ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Επίσης ανέφερε στους αστυνομικούς πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου εν τέλει ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό με την τραγική κατάληξη, άρχισε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια φρενήρης καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει πλούσιο εικονοληπτικό υλικό από καταστήματα και από σπίτια της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει τόσο οι μάρτυρες αλλά και ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό.