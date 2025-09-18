Προπονητής του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι από το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025) ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία.



Είναι η δεύτερη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατάκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024 και η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ κι ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα.

Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου.

Ρεμπρόφ: Δεν με ενδιαφέρει να δουλέψω για τον Παναθηναϊκό

Τον αντικαταστάτη του Ρούι Βιτόρια ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Χρήστο Κόντη ως υπηρεσιακό προπονητή. Ένα από τα ονόματα που έπαιξαν είναι εκείνο του Ρεμπρόφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας.

Ο ίδιος ο Ρεμπρόφ πήρε θέση στα δημοσιεύματα, μιλώντας σε μέσο της χώρας του, επισημαίνοντας πως δεν ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλη ομάδα πέρα από την Εθνική Ουκρανίας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «ukrfootball.ua»:

Στον ελληνικό Τύπο γράφεται ότι ενδιαφέρεται για εσάς ο Παναθηναϊκός και ότι μπορεί να γίνετε ο νέος του προπονητής. Ισχύει κάτι τέτοιο;

«Ρωτήστε τους ίδιους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία· πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες».

Εσάς θα σας ενδιέφερε πάντως μια προοπτική στον Παναθηναϊκό; Είναι άλλωστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».