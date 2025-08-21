Ο ΠΑΟΚ έφυγε με άδεια χέρια από την Κροατία, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα στο πρώτο ματς των πλέι οφ του Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε δοκάρι, πίεση και καλές στιγμές, όμως δεν βρήκε δίχτυα και δέχθηκε το μοναδικό γκολ του αγώνα από στατική φάση. Η πρόκριση θα κριθεί πλέον στη Θεσσαλονίκη, με τον “Δικέφαλο του Βορρά” να καλείται να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση για να πάρει θέση στη League Phase.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκε στη Ριέκα, όταν στο 8ο λεπτό ο Εντοκί πάσαρε στον Φρουκ, ο οποίος σούταρε στην κίνηση λίγο έξω από την περιοχή, με τον Παβλένκα να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με ένα μακρινό σουτ του Ιβανούσετς στο 16’, το οποίο όμως πέρασε άουτ. Η μεγάλη ευκαιρία για τον “Δικέφαλο του Βορρά” ήρθε στο 20ο λεπτό, όταν μετά από εξαιρετική ανάπτυξη, ο Κωνσταντέλιας άνοιξε δεξιά στον Ζίβκοβιτς, εκείνος γύρισε στον Ιβανούσετς και ο τελευταίος πλάσαρε δυνατά, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα, στο 21’, ο Οζντόεφ επιχείρησε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο τερματοφύλακας της Ριέκα απέκρουσε σταθερά, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία. Η Ριέκα συνέχισε να ψάχνει απειλές κυρίως με αντεπιθέσεις και μακρινά σουτ. Στο 30’, ο Γιάνκοβιτς πλάσαρε με το δεξί μετά από προσωπική ενέργεια, αλλά ο Παβλένκα μπλόκαρε με ασφάλεια. Ο γκολκίπερ των “ασπρόμαυρων” χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 38’, αποκρούοντας σουτ του Φρουκ από δεξιά, μετά από βολέ του Σλόμισιτς. Η Ριέκα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 39ο λεπτό, με τον Μέναλο να παίρνει την κεφαλιά από κοντά και να νικά τον Παβλένκα, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Γιάνκοβιτς από τα δεξιά. Ο Οζντόεφ, δεν κατάφερε να τον προλάβει στη φάση. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Κροάτες να προηγούνται 1-0, σε ένα 45λεπτο όπου ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι και κάποιες καλές στιγμές, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, ενώ η Ριέκα αξιοποίησε μία από τις λίγες στατικές φάσεις της.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 56’, όταν ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε ωραία ατομική ενέργεια από τα αριστερά, ταλαιπώρησε την άμυνα της Ριέκα και σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει αλλά οι φάσεις του δεν ήταν «καθαρές». Στο 70’, ο Τσάλοφ προσπάθησε να απειλήσει με ένα πλασέ εντός περιοχής, όμως ήταν αδύναμο και δεν προβλημάτισε τον τερματοφύλακα των Κροατών. Στο 74ο λεπτό, ο Μπάμπα πήρε την πρωτοβουλία και δοκίμασε ένα σουτ στην κίνηση με το αριστερό από αρκετά μέτρα, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά μακριά από την εστία. Η Ριέκα, παρότι οπισθοχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο, είχε τη δική της καλή στιγμή στο 86’, με τον Τσοπ να πλασάρει με το αριστερό μέσα από την περιοχή, όμως ο Παβλένκα έπεσε σωστά στη γωνία του και κράτησε το σκορ στο 1-0.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του και πλέον καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της Τούμπας (28/8, 20:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ), ώστε να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.

ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Εντοτσκίτ (75′ Μπούτιτς), Μέναλο (63′ Τσοπ), Φρουκ (85′ Μπογκόγιεβιτς).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι (60′ Σάστρε), Μεϊτέ, Οζντόεφ (60′ Καμαρά), Ιβανούσετς (60′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (75′ Μύθου).

Πηγή: ERTSports