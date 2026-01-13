Το τέλος των Onirama ανακοίνωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης, γνωστοποιώντας πως το δημοφιλές συγκρότημα ολοκληρώνει τον κύκλο του έπειτα από χρόνια επιτυχημένης πορείας στη μουσική σκηνή. Ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Breakfast@Star την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κομβική αλλαγή στη ζωή και την καριέρα του.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μετάβαση σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο, καθώς ετοιμάζει πλέον προσωπικά μουσικά βήματα εκτός του συγκροτήματος. «Για εμένα είναι μία νέα περίοδος, με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ. Για εμένα αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι Onirama άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική ποπ-ροκ σκηνή, με τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Η επόμενη μέρα βρίσκει τον Θοδωρή Μαραντίνη έτοιμο να εξερευνήσει νέες μουσικές διαδρομές.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε για τα δύο πράγματα που τον ενοχλούν περισσότερο: «Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και η αναξιοκρατία. Μεγαλώνοντας, γενικά ωριμάζοντας, αλλάζουν λίγο τα όρια και οι ανοχές σου, οπότε η αντίδραση προσαρμόζεται με βάση αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται δημόσια», σημείωσε.



Το συγκρότημα των Onirama δημιουργήθηκε το 2000. Ιδρυτικά μέλη ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Διονύσης Φραντζής, οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα προστέθηκε και ο Κώστας Καρακατσάνης.



Το αρχικό τους όνομα ήταν “Mixing Up The Medicine”, ωστόσο το 2003, που έγινε μέλος και ο Χρήστος Τρεσίντσης, έγινε η μετονομασία του συγκροτήματος σε Onirama. Στα τέλη του 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ.