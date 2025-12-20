Ένα από τα πλέον δημοφιλή συγκροτήματα της ελληνικής ποπ σκηνής, οι Onirama, παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο εορταστικό τριήμερο πρόγραμμα στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, με μια βραδιά αφιερωμένη στον νέο δίσκο τους με τίτλο «Φολκλόρ». Στην σκηνή υποδέχονται δύο καλλιτέχνες με εντελώς διαφορετικό ιδίωμα, με τους οποίους συμπράττουν και στο άλμπουμ, τον διεθνούς φήμης Γερμανό μουσικό και DJ Shantel, για να μας ξεσηκώσουν με το θρυλικό και απόλυτα ανανεωμένο «Ντίσκομποϊ» και τη γνώριμη και αγαπημένη στο ελληνικό κοινό εδώ και δύο δεκαετίες, Φιντέ Κιοκσάλ, που με την μελωδική φωνή της έρχεται για να συνδέσει την Σμύρνη με την Αθήνα.

Την Παραμονή των Χριστουγέννων φιλοξενούν την Angelika Dusk για το απόλυτο 80s-90s party και μια βραδιά γεμάτη χορό και τραγούδια που αγαπήσαμε.

Ανήμερα Χριστουγέννων, η ατμόσφαιρα αλλάζει με την Ευρυδίκη, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της ποπ.

Η δημιουργία του άλμπουμ «Φολκλόρ», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, απασχόλησε το συγκρότημα την τελευταία πενταετία και κατά δήλωση των συντελεστών του, πέτυχε τον στόχο του, να ενώσει την Ανατολή με την Δύση.

Θέατρο Άλσος ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487



Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/onirama-2

