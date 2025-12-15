Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεργάζεται ξανά με το ΚΠΙΣΝ, επιλέγοντας χριστουγεννιάτικες ταινίες για την εορταστική έκδοση της δημοφιλούς σειράς προβολών Park your Cinema με ελεύθερη είσοδο.

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, στις 18.00, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, προβάλλονται στο Park Kiosk κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Από τον ονειροπόλο Ψαλιδοχέρη και το σαρκαστικό Scrooged, μέχρι τις σκανταλιές του Κέβιν στο Home Alone 2 και τη ρομαντική αγάπη των ζευγαριών του Love Actually, κάθε βραδιά είναι ένα ταξίδι στο πνεύμα των γιορτών.

Ζεστά ρούχα, κουβερτούλες, αχνιστό τσάι ή κακάο κι ένας ουρανός γεμάτος αστέρια για παρέα.

Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Edward Scissorhands (1990)

Το γλυκόπικρο παραμύθι του Τιμ Μπάρτον έχει ως πρωταγωνιστή τον Ψαλιδοχέρη, το ατελές δημιούργημα ενός εκκεντρικού επιστήμονα (τον οποίο υποδύεται ο Βίνσεντ Πράις σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη) με λεπίδες αντί για χέρια. Όταν μία καλοσυνάτη πλασιέ τον προσκαλεί στο σπίτι της, ο Έντουαρντ θα προσπαθήσει να ενταχθεί στη ζωή της παστέλ επαρχιακής αυτής κοινότητας, με τη βοήθεια της κόρης της, Κιμ. Ένα ποιητικό και παράξενο σύγχρονο παραμύθι που εξερευνά έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η αποδοχή και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία.

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price, Dianne Wiest

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Scrooged (1988)

Ο κυνικός τηλεοπτικός παραγωγός Φρανκ Κρος ετοιμάζεται πυρετωδώς για το σόου της Παραμονής των Χριστουγέννων, το οποίο θα βασίζεται στη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντίκενς, τρομοκρατώντας υπαλλήλους, συναδέλφους και γενικότερα όποιον βρεθεί στον δρόμο του. Οι διαδοχικές επισκέψεις φαντασμάτων στα προεόρτια των Χριστουγέννων θα τον οδηγήσουν –μέσα από μια σειρά από σαρκαστικά ευτράπελα και σκοτεινές σκέψεις– στην αυτογνωσία και στη ριζική αλλαγή της οπτικής του. Με πρώτη ύλη τη μαγευτική νουβέλα Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς, το Scrooged μεταφέρει την πασίγνωστη πλοκή στη σύγχρονη εποχή, με τον Μπιλ Μάρεϊ να ενσαρκώνει μια μοντέρνα εκδοχή του Εμπενίζερ Σκρουτζ ως αδίστακτου, πικρόχολου και κυνικού τηλεοπτικού παραγωγού. Tο Scrooged ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ανατρεπτική μαύρη κωμωδία και την παραδοσιακή feelgood χριστουγεννιάτικη ταινία.

Σκηνοθεσία: Richard Donner

Πρωταγωνιστούν: Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe, Carol Kane, Robert Mitchum

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

The Polar Express (2004)

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ένα μικρό αγόρι που έχει αρχίσει να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη, βρίσκει ένα μαγικό τρένο, το Πολικό Εξπρές, στο κατώφλι του. Ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι προς τον Βόρειο Πόλο, υπό την καθοδήγηση ενός μυστηριώδους οδηγού και με συνοδοιπόρους τους νέους του φίλους. Στη διαδρομή αντιμετωπίζει χιονισμένες περιπέτειες, μαθαίνει για το θάρρος και τη φιλία, και ανακαλύπτει τη χαρά των μικρών «θαυμάτων». Στον Βόρειο Πόλο, το αγόρι λαμβάνει το πρώτο δώρο των Χριστουγέννων, μια καμπάνα από το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, υπενθυμίζοντάς του ότι η αληθινή μαγεία της εποχής βρίσκεται στο να κρατά ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων στην καρδιά. Πρωτοποριακή τεχνολογικά, η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις, υποψήφια για τρία Όσκαρ είναι η απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Σκηνοθεσία: Robert Zemeckis

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Home Alone 2: Lost in New York (1992)

Σε αυτό το σίκουελ της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας, ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ χωρίζεται κατά λάθος από την οικογένειά του για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά στο αεροδρόμιο, και καταλήγει στη Νέα Υόρκη, ενώ η υπόλοιπη οικογένειά του κατευθύνεται στη Φλόριντα για τις γιορτές. Με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του και την ευστροφία του, ο Κέβιν κλείνει δωμάτιο στο Plaza Hotel, εξερευνά τα εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης και απολαμβάνει τη μαγεία των γιορτών. Ωστόσο, οι διακοπές του παίρνουν μια επικίνδυνη τροπή όταν συναντά τους γνωστούς ληστές, Χάρι και Μαρβ, οι οποίοι έχουν δραπετεύσει από τη φυλακή και σχεδιάζουν μια ληστεία. Αποφασισμένος να τους σταματήσει, ο Κέβιν στήνει μια σειρά από έξυπνες παγίδες σε ένα κατάστημα παιχνιδιών και ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, οδηγώντας σε κωμικές αναμετρήσεις. Μία ταινία που μεταφέρει στη χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη όλη τη μαγεία και τα ξεκαρδιστικά ευρήματα της πρώτης ταινίας.

Σκηνοθεσία: Chris Columbus

Πρωταγωνιστούν: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, John Heard, Tim Curry

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Love Actually (2003)

Δέκα ιστορίες. Δέκα τρόποι να ερωτευτείς. Από μια γυναίκα που επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις, μέχρι έναν ξεπεσμένο τραγουδιστή που κυνηγά το χριστουγεννιάτικο Νο1, ένα αγόρι που προσπαθεί να εντυπωσιάσει την πιο δημοφιλή κοπέλα και ζευγάρια που παλεύουν με τις γλωσσικές διαφορές, η αγάπη είναι παντού στο Λονδίνο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι μεγαλύτεροι σταρ του βρετανικού σινεμά σε ρόλους πρωθυπουργών, ροκ σταρ, συγγραφέων, υπαλλήλων και ερωτευμένων «χαμένων στη μετάφραση» σε μια ζεστή, αστεία και ρομαντική γιορτινή ιστορία.

Σκηνοθεσία: Richard Curtis

Πρωταγωνιστούν: Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Keira Knightley, Laura Linney, Bill Nighy, Rowan Atkinson

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

The Holiday (2006)

Αναζητώντας μια νέα αρχή, η Άιρις, μια Βρετανίδα δημοσιογράφος, και η Αμάντα, μια επιτυχημένη Αμερικανίδα επιχειρηματίας, ανταλλάσσουν σπίτια για τις γιορτές. Η Άιρις μετακομίζει στο πολυτελές σπίτι της Αμάντα στο Λος Άντζελες και γνωρίζει τον γοητευτικό συνθέτη Μάιλς, ενώ η Αμάντα εγκαθίσταται στη γραφική αγροικία της Άιρις και συναντά τον Γκράχαμ, τον καλοσυνάτο αδελφό της Άιρις. Με φόντο χιονισμένα τοπία και χουχουλιάρικα σπιτικά, οι δύο γυναίκες ξεκινούν ένα ταξίδι αυτογνωσίας, ανακαλύπτοντας ότι το να δώσεις μια ευκαιρία στην αγάπη μπορεί να φέρει απρόσμενη χαρά. Με μία δόση ρομαντισμού, χιούμορ και εορταστικής μαγείας, η ταινία μας θυμίζει ότι η ευτυχία συχνά εμφανίζεται όταν δεν τη περιμένουμε.

Σκηνοθεσία: Nancy Meyers

Πρωταγωνιστούν: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Deck the Halls (2006)

Ο Στιβ Φιντς είναι ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και αυτοανακηρυγμένος ειδικός της χριστουγεννιάτικης χαρούμενης ατμόσφαιρας, αποφασισμένος να κάνει κάθε Χριστούγεννα τέλεια. Όμως, όταν ο νέος του γείτονας, Μπάντι Χολ, μετακομίζει δίπλα του με έναν μοναδικό στόχο, να στολίσει το σπίτι του με περισσότερα φώτα από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς, η φιλική διάθεση των γιορτών μετατρέπεται σε μια απίθανη μάχη υπερβολής. Από εντυπωσιακές φωτεινές διακοσμήσεις μέχρι τρελές φάρσες μεταξύ γειτόνων, ο ανταγωνισμός κλιμακώνεται σε ξεκαρδιστικά άκρα, δοκιμάζοντας υπομονή, οικογενειακούς δεσμούς και το αληθινό πνεύμα των γιορτών. Με ένα καστ γεμάτο διάσημα ονόματα, η ταινία καταγράφει το ξέφρενο χριστουγεννιάτικο χάος, και αποτελεί την ιδανική κωμωδία για να γελάσει και να μπει σε εορταστικό κλίμα όλη η οικογένεια.

Σκηνοθεσία: John Whitesell

Πρωταγωνιστούν: Danny DeVito, Matthew Broderick, Kristin Davis, Kristin Chenoweth

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Hugo (2011)

Παρίσι, δεκαετία του 1930: Ένα 12χρονο ορφανό αγόρι, ο Χιούγκο Καμπρέ, κατοικεί στις εσωτερικές στοές του σιδηροδρομικού σταθμού στο κέντρο της πόλης, φροντίζοντας τα ρολόγια τού πολυσύχναστου σταθμού και ζει κλέβοντας από τους πάγκους των καταστημάτων που υπάρχουν στον σταθμό. Σταθερή παρέα του, ένα μυστηριώδες ανθρωπόμορφο μηχάνημα που έχει στο κέντρο του μία υποδοχή για ένα κλειδί σε σχήμα καρδιάς, το οποίο αποτελεί και το μόνο πράγμα που του έχει απομείνει από τον πατέρα του.

Όταν ο κόσμος του συνδέεται ξαφνικά -σαν τα γρανάζια των ρολογιών που φροντίζει- με ένα εκκεντρικό κορίτσι που λατρεύει τα βιβλία και τις περιπέτειες κι έναν πικρόχολο γέρο, ιδιοκτήτη ενός μικρού καταστήματος παιχνιδιών στο σταθμό, η μυστική ζωή και το πολύτιμο μυστικό του Χιούγκο, που τον συνδέει με το νεκρό πατέρα του, κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν. Τρυφερή και συγκινητική, μία φαντασμαγορική ταινία για όλους τους σινεφίλ και τους ονειροπόλους.

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Πρωταγωνιστούν: Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ray Winstone, Emily Mortimer, Jude Law

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Ο Γουόλτερ Μίτι είναι ένας ντροπαλός και ονειροπόλος photo editor στο περιοδικό Life, που συχνά ξεφεύγει από την πεζή καθημερινότητα του μέσα από ζωηρές φαντασιώσεις γεμάτες ηρωισμό, ρομαντισμό και περιπέτεια. Όταν το περιοδικό μεταβαίνει σε ψηφιακή μορφή και μια σημαντική φωτογραφία εξαφανίζεται, ο Γουόλτερ ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι που τον οδηγεί στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τα Ιμαλάια. Καθ’ οδόν, ανακαλύπτει το θάρρος, την αυτοπεποίθηση και τις απίθανες δυνατότητες της πραγματικής ζωής, μεταμορφώνοντας τον εαυτό του από παθητικό παρατηρητή στον ήρωα της δικής του ιστορίας. Εντυπωσιακό και γεμάτο συναίσθημα, το φιλμ του Μπεν Στίλερ είναι αφιερωμένο στους απλούς ανθρώπους που τολμούν να κάνουν μεγάλα όνειρα.

Σκηνοθεσία: Benn Stiller

Πρωταγωνιστούν: Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott, Kathryn Hahn, Sean Penn

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Die Hard (1988)

Η πιο αναπάντεχα χριστουγεννιάτικη ταινία. Βασισμένο στο μυθιστόρημα Nothing Lasts Forever του Ρόντερικ Θορπ, το Die Hard μάς σύστησε έναν από τους μακροβιότερους και πιο ακαταμάχητους action heroes όλων των εποχών. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας καλείται να σώσει τη γυναίκα του από τρομοκράτες, την παραμονή των Χριστουγέννων. Στην προσπάθεια του αυτή δεν θα τον εμποδίσει τίποτα. Ο Τζον ΜακΚλέιν του Μπρους Γουίλις, με το θρυλικό φανελάκι, το πονηρό μειδίαμα στο πρόσωπο και τις ατάκες που έγραψαν ιστορία, αντιστέκεται ξυπόλητος, λαβωμένος και μόνος εναντίον όλων. Το Die Hard είναι μια ταινία-ορόσημο των 80s και μία από τις πιο διασκεδαστικές περιπέτειες δράσης όλων των εποχών.

Σκηνοθεσία: John McTiernan

Πρωταγωνιστούν: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Trading Places (1983)

Στην εμβληματική κωμωδία του Τζον Λάντις, ο προνομιούχος χρηματομεσίτης Λούις Ουίνθορπ III και ο καπάτσος μικροαπατεώνας Μπίλι Ρέι Βάλενταϊν γίνονται πιόνια σε ένα στοίχημα των δολοπλόκων αδελφών Ντιούκ, που θέλουν να λύσουν το αρχαίο δίλημμα «φύση ή ανατροφή». Οι ζωές τους ανατρέπονται με ξεκαρδιστικό τρόπο: ο Λούις, στερημένος από τον πλούτο και την κοινωνική του θέση, πρέπει να τα βγάλει πέρα στους δρόμους, ενώ ο Μπίλι Ρέι απολαμβάνει τα προνόμια της υψηλής κοινωνίας. Τελικά, οι δύο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ξεγελάσουν τους Ντιούκ με ένα έξυπνο σχέδιο. Γεμάτη σπιρτάδα, καυστική κοινωνική σάτιρα και σπαρταριστά αστεία, το Trading Places είναι μία κλασική κωμωδία που δεν χάνει ποτέ το ρυθμό της.

Σκηνοθεσία: John Landis

Πρωταγωνιστούν: Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy, Don Ameche

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Frozen (2013)

Στο μαγευτικό βασίλειο της Αρεντέλα, η πριγκίπισσα Έλσα κατέχει μια μυστική δύναμη: την ικανότητα να δημιουργεί πάγο και χιόνι με μια απλή κίνηση του χεριού της. Όμως, όταν η μαγεία της ξεφεύγει από τον έλεγχο της την ημέρα της στέψης της, καταφέρνει κατά λάθος να βυθίσει το βασίλειο σε έναν παγωμένο, ατελείωτο χειμώνα και απομονώνεται στο Βουνό του Βορρά. Αποφασισμένη να σώσει την μεγάλη της αδερφή, η ατρόμητη Άννα ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από χιονισμένα βουνά, συνοδευόμενη από τον σκληροτράχηλο ορεσίβιο Κρίστοφ, τον πιστό του τάρανδο Σβεν και τον ακαταμάχητα αστείο χιονάνθρωπο Όλαφ. Γεμάτο μαγεία που κόβει την ανάσα, αξέχαστα τραγούδια και συναρπαστικές περιπέτειες, το Frozen είναι μια εκπληκτική ιστορία αγάπης, θάρρους και αδελφικής αλληλεγγύης που αποδεικνύει ότι μερικές φορές η πιο ισχυρή μαγεία πηγάζει από την καρδιά.

Σκηνοθεσία: Chris Buck & Jennifer Lee

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους, εκτός από τις The Polar Express και Frozen που προβάλλονται μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.