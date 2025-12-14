Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, το σπουδαίο σύνολο Les Arts Florissants και τον διακεκριμένο Σκωτσέζο μαέστρο Πολ Άγκνιου, σε μια από τις κορυφαίες θρησκευτικές συνθέσεις όλων των εποχών, το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο (BWV 248) του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Διεθνώς αναγνωρισμένος για την αυθεντική και ευαίσθητη ερμηνευτική του προσέγγιση στην παλαιά μουσική, ο Άγκνιου διευθύνει το φημισμένο γαλλικό σύνολο οργάνων εποχής και τη χορωδία Les Arts Florissants, που ίδρυσε το 1979 ο θρυλικός Ουίλιαμ Κρίστι. Το σύνολο παραμένει έως σήμερα σημείο αναφοράς για την ερμηνεία έργων του μπαρόκ ρεπερτορίου, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο.

Les Arts Florissants – Φωτογραφία Vincent-Pontet

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις καντάτες 1, 3, 5 και 6 από το μεγαλοπρεπές ορατόριο του Μπαχ, που ακούστηκε για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα του 1734 στη Λειψία υπό το φως των κεριών, συνδυάζοντας θρησκευτική κατάνυξη και θεατρική ένταση. Ένα έργο εορταστικό και λυρικό, που τιμά την ιερότητα των Χριστουγέννων μέσα από τον πολυφωνικό πλούτο, τις ζωντανές απαγγελίες και τις δυναμικές κορυφώσεις.

Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ του διεθνούς μπαρόκ στερεώματος, σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής.

Πρόγραμμα

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Καντάτες 1, 3, 5 & 6 από το Ορατόριο των Χριστουγέννων, BWV 248

Συντελεστές

Σολίστ

Miriam Allan, σοπράνο

Georgia Burashko, μέτζο σοπράνο

Nick Pritchard, τενόρος

Bastien Rimondi, τενόρος

Andreas Wolf, μπάσος

Χορωδία & Ορχήστρα Les Arts Florissants

Μουσική διεύθυνση: Paul Agnew

Info

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Χρ. Λαμπράκης

Τιμές εισιτηρίων

11 € (εκπτωτικά), 16 €, 26 €, 34 €, 42 €, 52 €, 60 €

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr

