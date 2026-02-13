Με εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο επέλεξε να κινηθεί ένας οδηγός στη λεωφόρο Σχιστού, επιχειρώντας να παρακάμψει την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργείται στο τέλος της, στο σημείο όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε αναβάτης μοτοσικλέτας, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο διένυσε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου κάνοντας όπισθεν, ενώ κινούνταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά. Η εικόνα προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τους κινδύνους που δημιουργούνται, τόσο για τον ίδιο τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν χρήστες στα σχόλια της σχετικής ανάρτησης στο TikTok, η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι πρωτοφανής. Αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από ορισμένους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Σχιστού, προκειμένου να αποφύγουν την αναμονή στο σημείο όπου οι τρεις λωρίδες περιορίζονται σε μία, λίγο πριν από γέφυρα.

Όπως εξηγεί ένας σχολιαστής, στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου «υπάρχουν τρεις λωρίδες, οι οποίες περίπου σε 1,5 χιλιόμετρο γίνονται μία. Αμέσως μετά ακολουθεί γέφυρα. Για να περάσεις το σημείο με την κίνηση – όχι ιδιαίτερα αυξημένη – μπορεί να χρειαστείς 30 με 40 λεπτά». Ο ίδιος επισημαίνει ότι, ευτυχώς, πρόκειται για ελάχιστους οδηγούς που επιλέγουν αυτή την τακτική.

Άλλοι χρήστες σημειώνουν ότι με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί φτάνουν έως τη διασταύρωση και εξέρχονται από το φανάρι του Σκαραμαγκά, παρακάμπτοντας το μποτιλιάρισμα. «Πονηριές made in Greece», σχολιάζει χαρακτηριστικά ένας από αυτούς, περιγράφοντας μια επικίνδυνη συνήθεια που, πέρα από αντικοινωνική, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια.